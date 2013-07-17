2Д графика, иллюстрации, создание игровых локаций, образы персонажей
Сейчас занята
Художник-дизайнер,занимаюсь созданием иллюстраций 2D графики, разработкой концепта и созданием игровых локаций, образов персонажей для компьютерных игр. Очень люблю рисовать
Также выполняю разработку и создание макетов любой полиграфической продукции, от листовки до лайтбокса, верстка брошюр и буклетов, препресс подготовка. Опыт работы в полиграфии - 5 лет.
основные программы: Photoshop, InDesign, CorelDraw, Illustrator, Corel Painter.
Портфолио
- Локация Подвал968 просмотров
- Клоузап - мусорка539 просмотров
- Клоузап - гнездо432 просмотра
- Клоузап - номер в отеле445 просмотров
- Клоузап - лаборатория450 просмотров
- Отрисовка и заполнение 3д локаций - архив527 просмотров
- Клоузап - детская площадка566 просмотров
- Персонаж для серии наборов детского творчества367 просмотров
- Перосонажи для серии наборов детского творчества381 просмотр
- Красная шапочка527 просмотров
- Автопортрет на ладошке.368 просмотров
- Мой дедушка806 просмотров