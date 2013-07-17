2Д графика, иллюстрации, создание игровых локаций, образы персонажей

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Художник-дизайнер,занимаюсь созданием иллюстраций 2D графики, разработкой концепта и созданием игровых локаций, образов персонажей для компьютерных игр. Очень люблю рисовать

Также выполняю разработку и создание макетов любой полиграфической продукции, от листовки до лайтбокса, верстка брошюр и буклетов, препресс подготовка. Опыт работы в полиграфии - 5 лет.

основные программы: Photoshop, InDesign, CorelDraw, Illustrator, Corel Painter.