Верстальщик

Верстальщик, который наверстает упущенное.

Здравствуйте! Меня зовут Вероника, и я занимаюсь вёрсткой сайтов! В

работе использую новые технологии.

Навыки:

Уверенное владение HTML, CSS, jQuery;

Bootstrap(3/4);

Flexbox;

Scss;

Gulp;

GIT;

Кроссбраузерная вёрстка;

Адаптивная вёрстка под все устройства;

Валидная вёрстка по стандартам W3C.

Качество превыше всего.

Чистый, грамотный, валидный и быстро работающий код.

Качественная вёрстка. Ваш сайт будет в равной степени хорошо выглядеть во всех браузерах, на экранах с любым разрешением и на различных устройствах, включая мобильные телефоны.

Ценю взаимную честность и ответственность.

Портфолио: verino.github.io

Skype: v.b.171017

E-mail: [email protected]