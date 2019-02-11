Верстальщик
Верстальщик, который наверстает упущенное.
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, и я занимаюсь вёрсткой сайтов! В
работе использую новые технологии.
Навыки:
- Уверенное владение HTML, CSS, jQuery;
- Bootstrap(3/4);
- Flexbox;
- Scss;
- Gulp;
- GIT;
- Кроссбраузерная вёрстка;
- Адаптивная вёрстка под все устройства;
- Валидная вёрстка по стандартам W3C.
- Качество превыше всего.
- Чистый, грамотный, валидный и быстро работающий код.
- Качественная вёрстка. Ваш сайт будет в равной степени хорошо выглядеть во всех
браузерах, на экранах с любым разрешением и на различных устройствах,
включая мобильные телефоны.
- Ценю взаимную честность и ответственность.
Портфолио: verino.github.io
Skype: v.b.171017
E-mail: [email protected]