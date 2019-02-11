verino88

Вера verino88

 
35 летУкраина/Донецк
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Верстальщик

Верстальщик, который наверстает упущенное.

Здравствуйте! Меня зовут Вероника, и я занимаюсь вёрсткой сайтов! В

работе использую новые технологии.

Навыки:

  • Уверенное владение HTML, CSS, jQuery;
  • Bootstrap(3/4);
  • Flexbox;
  • Scss;
  • Gulp;
  • GIT;
  • Кроссбраузерная вёрстка;
  • Адаптивная вёрстка под все устройства;
  • Валидная вёрстка по стандартам W3C.
Преимущества работы со мной:

  • Качество превыше всего.
  • Чистый, грамотный, валидный и быстро работающий код.
  • Качественная вёрстка. Ваш сайт будет в равной степени хорошо выглядеть во всех

    браузерах, на экранах с любым разрешением и на различных устройствах,

    включая мобильные телефоны.

  • Ценю взаимную честность и ответственность.

Контакты:

Портфолио: verino.github.io 

Skype: v.b.171017

E-mail: [email protected]

HTMLCSSBootstrapjQuerySCSSGulpGit