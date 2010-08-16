Дополнительная информация / Резюме
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я вообще-то новичок в этом дело, но имею огромное желание попробовать себя в данной области.
Могу предложить свои услуги в написании статей практически любой тематики
( предпочтения спорт/ фитнес ( т.к. сама являюсь инструктором по фитнесу), праздники и подарки, астрология ), копирайтинг, рерайт, редактирование статей, перевод с английского, французского и норвежского на русский и обратно.
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Прекрасно владею русским языком.
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Образование:
РГПУ им. А. И. Герцена, факультет философии человека, специальность культурология
Педагогический колледж фитнеса, специальность инструктор по фитнесу