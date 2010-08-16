veritas85

Татьяна veritas85

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Дополнительная информация / Резюме

Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я вообще-то новичок в этом дело, но имею огромное желание попробовать себя в данной области.

Могу предложить свои услуги в написании статей практически любой тематики

( предпочтения спорт/ фитнес ( т.к. сама являюсь инструктором по фитнесу), праздники и подарки, астрология ), копирайтинг, рерайт, редактирование статей, перевод с английского, французского и норвежского на русский и обратно.

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Прекрасно владею русским языком.

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Образование:

РГПУ им. А. И. Герцена, факультет философии человека, специальность культурология

Педагогический колледж фитнеса, специальность инструктор по фитнесу

Написание статей
Копирайтинг
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $15
от 3 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 2 дней
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