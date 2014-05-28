Создание блогов и дизайн блога на базе Wordpress. Дизайн сайта

WordPress является одной из самых удобных и динамично развивающихся платформ для создания сайтов и блогов. Мы специализируемся на создании блог. Почему именно блогов? Блог динамичен, позволяет быстрее собрать целевую аудиторию, призван отражать вашу индивидуальность и, соответственно, дает возможность заявить о своем «Я» и своем понимании этого мира. Кроме того, по мнению инфо-бизнесменов, именно блог (куда в большей мере, нежели сайт) позволят «влиться» в доверие потребителя и повысить уровень своих продаж. А еще, вести блог очень увлекательно.

"Блог под ключ" включает в себя:

Перенос и привязка домена сайта.

Установка и настройка WordPress (корректный, русифицированный)

Создание дизайна блога, редактирование уже существующего шаблона (поиск уже готового шаблона, наиболее подходящего для вашего ресурса, или создание на основе ваших пожеланий оригинального дизайна)

Оптимизация блога или сайта по нагрузке на сервер.

Оптимизация блога для продвижения в поисковых системах (SEO оптимизация)

Установка плагинов.

Создание карты сайта, страниц, настройка подписки RRS, "облако тегов", плагины для аудио и видео, создание опросов, рейтинга статей, установка счетчика статистики посещаемости, преобразование символов в латиницу, настройка комментариев, прочее....

Настройка безопасности блога или сайта.

Наполнение блога контентом

И прочее...

Стоимость проведения работы (не включая разработку и создание дизайна блога) - 200-250$

Создание и верста дизайна - 250-300$

Наполнение контентом, профессиональный веб-райтинг или рерайтинг статей - 10$

Создание дизайна для сайта (без верски) - 300-500$ (отдельные страницы - 50$)

Время исполнения:

Создание дизайна для блога - 3-4 дня.

Создание дизайна для сайта - 3-4 дня.

Создание блога, установке плагинов и прочее - 3-4 дня.