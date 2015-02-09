Обо мне

Мое перо исполнит Ваши желания!Я люблю писать.Профессиональная работа с текстом - мое хобби с детства. Именно это сподвигло меня получить высшее образование филолога. Подавать слова-не только возможность купить еще одну плюшевую мышку для моих кошек(к слову, из у меня трое), но и бесценная возможность для меня развивать свое мастерство и заниматься любимым делом.Создание уникальных текстов на любой вкус, выдержка необходимого настроения и стиля.(Поговаривают, что я родилась с маленьким томиком "Войны и Мир" в руках). Готова творить!Возможен перевод и последующий рерайт украиноязычных ,англоязычных и испаноязычных статей, очень много общаюсь с иностранцами, мои друзья из Украины, Австрии, Венесуэлы, Канады, США. Постоянно и с большим удовольствием практикуюсь в изучении языков.Ищу работу: продвижение интернет-магазинов, администратор соц.сетей, написание статей на любую тематику (мой кругозор больше Круговзора в Зимних Ключах), копирайтинг и рерайтинг.