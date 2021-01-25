vernon25rus

3D моделлер, ландшафтный дизайнер, дизайнер интерьеров, графический дизайнер ♛♛♛ Редактор фотографий

Уверенные и профессиональные навыки в программах: Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, InDesign, eDrawings, SOLIDWORKS

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Мои предложения основных ворков:

• Редактирование изображений и фотографий

• Удаление и замена фона с возможностью обработки

• Естественная ретушь кожи, исправление изъянов, удаление дефектов

• Создание 3D-модели и фотореалистичная визуализация товаров, предметов

• Отрисовка в векторе

• Разработка дизайна ландшафта, интерьеров и экстерьеров

• Создание брендбуков и разработка фирменного стиля

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Принимаю предложения по индивидуальным запросам через личный чат:

Работа с изображениями:

• Редактирование документов PDF

• Реставрация и окрашивание старых фотографий

• Фотомонтаж, создание коллажа

• Уникализация фотографий

• Удаление и нанесение водяных знаков

• Изменение цвета

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Векторная графика:

• Создание дизайна и редактирование макетов и шаблонов

• Отрисовка в вектор логотипов и изображений

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3D графика:

• Редактирование готовых моделей и сцен в 3ds Max, Cinema 4D, Maya, Artlantis, Home Designer.

• Создание 3D моделей и сцен в 3ds Max, Cinema 4D, Maya, Sculptris Alpha 6.

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Важная информация:

• Рекомендую перед оплатой заказа обязательно написать в личный чат

• Пишите даже в случае, если Вы не нашли нужный ворк - отвечу на любые вопросы, окажу помощь и дам рекомендации в будние и выходные дни