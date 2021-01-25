vernon25rus

Вероника Суханова vernon25rusvernon25rus
Уверенные и профессиональные навыки в программах: Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, InDesign, eDrawings, SOLIDWORKS
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Мои предложения основных ворков:
• Редактирование изображений и фотографий
• Удаление и замена фона с возможностью обработки
• Естественная ретушь кожи, исправление изъянов, удаление дефектов
• Создание 3D-модели и фотореалистичная визуализация товаров, предметов
• Отрисовка в векторе
• Разработка дизайна ландшафта, интерьеров и экстерьеров
• Создание брендбуков и разработка фирменного стиля
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Принимаю предложения по индивидуальным запросам через личный чат:
Работа с изображениями:
• Редактирование документов PDF
• Реставрация и окрашивание старых фотографий
• Фотомонтаж, создание коллажа
• Уникализация фотографий
• Удаление и нанесение водяных знаков
• Изменение цвета
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Векторная графика:
• Создание дизайна и редактирование макетов и шаблонов
• Отрисовка в вектор логотипов и изображений
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3D графика:
• Редактирование готовых моделей и сцен в 3ds Max, Cinema 4D, Maya, Artlantis, Home Designer.
• Создание 3D моделей и сцен в 3ds Max, Cinema 4D, Maya, Sculptris Alpha 6.
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Важная информация:
• Рекомендую перед оплатой заказа обязательно написать в личный чат
• Пишите даже в случае, если Вы не нашли нужный ворк - отвечу на любые вопросы, окажу помощь и дам рекомендации в будние и выходные дни