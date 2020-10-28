verolseans

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Меня зовут Александр и я готов выполнить Ваш заказ в области графического дизайна.

Освоил Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.

Постоянно совершенствую свои навыки и учусь.

Выполняю всю работу в срок и всегда заготавливаю несколько вариантов для презентации, в следствии чего у Вас есть небольшой выбор между готовым продуктом, который в конечном итоге выдается Вам "на руки" со всеми исходными документами и возможностью редактирования в будущем.