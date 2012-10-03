Создание сайтов под ключ, продвижение сайтов, маркетинговый анализ сайтов

Уважаемые Заказчики!

Хотите сайт или продвижение по всем технологиям маркетинга и менеджмента, значит заказываете у меня!

Создание сайтов ( joomla)

Сайт «Страничка» от 1000 рублей

Сайт «Начало» от 3000 рублей

Сайт «Визитка» от 7000 рублей

Сайт «Корпоративный» от 15000 рублей

Сайт «Интернет-магазин» от 20000 рублей

Сайт «Эксклюзив» от 30000 рублей

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более подробно на моем сайте http://www.verom.ru

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Услуги:

Создание сайтов

Продвижение сайтов

Сопровождение сайтов

Копирайтинг

Контекстная реклама

Разработка логотипов

Разработка визиток

Разработка баннеров

Маркетинговый анализ сайтов

Профессиональное фото товаров

Обо мне:

Я, окончил 2 высших образования:

1) менеджмент организации ( управление персоналом, управление проектами)

2) маркетинг ( маркетинговые исследования)

Работаю в маркетинговой компании, которая входит в топ 5 компаний мира ( GfK Group)

Работы можно посмотреть на сайте или получить по почте ( на выбранную тематику)