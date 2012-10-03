Уважаемые Заказчики!
Хотите сайт или продвижение по всем технологиям маркетинга и менеджмента, значит заказываете у меня!
Создание сайтов ( joomla)
Сайт «Страничка» от 1000 рублей
Сайт «Начало» от 3000 рублей
Сайт «Визитка» от 7000 рублей
Сайт «Корпоративный» от 15000 рублей
Сайт «Интернет-магазин» от 20000 рублей
Сайт «Эксклюзив» от 30000 рублей
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более подробно на моем сайте http://www.verom.ru
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Услуги:
Создание сайтов
Продвижение сайтов
Сопровождение сайтов
Копирайтинг
Контекстная реклама
Разработка логотипов
Разработка визиток
Разработка баннеров
Маркетинговый анализ сайтов
Профессиональное фото товаров
Обо мне:
Я, окончил 2 высших образования:
1) менеджмент организации ( управление персоналом, управление проектами)
2) маркетинг ( маркетинговые исследования)
Работаю в маркетинговой компании, которая входит в топ 5 компаний мира ( GfK Group)
Работы можно посмотреть на сайте или получить по почте ( на выбранную тематику)