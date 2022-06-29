verona1215

Дизайн, графика, баннеры, обложки и все ,что связанно с рисунком и не только)

Работаю во многих программах, в основном Procreate, разрабатывала обложки для книг , занималась отрисовкой персонажей, год работала помощником главного дизайнера для американского салона свадебных платьев.

Так же вела страницы различных компаний и брендов в Инстаграм, параллельно занималась пиаром.

Люблю свое дело, подхожу к нему ответственно, а главное с душой, могу работать за короткие сроки, стараюсь найти индивидуальный подход к каждому клиенту