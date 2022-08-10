Дизайнер интерьера
Проект:
Вы получаете комплексный пакет документации и визуализаций, которые помогут вам реализовать ремонт.Пакет документации включает планы и развертки помещений а также может включать конструктивные чертежи мебели.На каждое помещение от 2х фотореалистичных визуализаций. Ценовая политика стандартного дизайн проекта от 10$/м2.Возможен авторский, строительный надзор и сопровождение ремонта.
Профессиональные навыки:
- SketchUp Pro - проектирование интерьера/экстерьера, конструктивное проектирование мебели;
- V-Ray - визуализация интерьера/экстерьера/мебели;
- AutoCAD - 2D/3D, разработка чертежей/схем/разверток/архитектурных планов;
- Adobe Photoshop - ретушь/создание фото, коллажей, логотипов, баннеров, визиток;
- ArtCAM Pro - создания векторов/управляющих программ для станков с ЧПУ;
- SolidWorks -проектирование деталей/узлов/сборок/документации машиностроения.
Национальный университет «Одесская политехника»
Прикладная механика
Технологии машиностроения и программирования оборудования
2019-2021
Среднее специальное:
Одесский профессиональный колледж компьютерных технологий
Прикладная механика
Прикладная инженерия, технологии, дизайн
2015-2019
Портфолио
- Проект №2. Визуализация общего плана.18 просмотров
- Проект №2. Визуализации кухни.36 просмотров
- Проект №2. Техническая часть.33 просмотра
- Проект №1. Визуализация общего плана.25 просмотров
- Проект №1. Визуализации кухни-студии.116 просмотров
- Проект №1. Визуализации спальни.21 просмотр
- Проект №1. Визуализации гардероба.17 просмотров
- Проект №1. Визуализации санузла.18 просмотров
- Проект № 1. Техническая часть.35 просмотров