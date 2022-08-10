Дизайнер интерьера

Проект:

Вы получаете комплексный пакет документации и визуализаций, которые помогут вам реализовать ремонт.Пакет документации включает планы и развертки помещений а также может включать конструктивные чертежи мебели.На каждое помещение от 2х фотореалистичных визуализаций. Ценовая политика стандартного дизайн проекта от 10$/м2.Возможен авторский, строительный надзор и сопровождение ремонта.

Профессиональные навыки:

SketchUp Pro - проектирование интерьера/экстерьера, конструктивное проектирование мебели;

- проектирование интерьера/экстерьера, конструктивное проектирование мебели; V-Ray - визуализация интерьера/экстерьера/мебели;

- визуализация интерьера/экстерьера/мебели; AutoCAD - 2D/3D, разработка чертежей/схем/разверток/архитектурных планов;

- 2D/3D, разработка чертежей/схем/разверток/архитектурных планов; Adobe Photoshop - ретушь/создание фото, коллажей, логотипов, баннеров, визиток;

- ретушь/создание фото, коллажей, логотипов, баннеров, визиток; ArtCAM Pro - создания векторов/управляющих программ для станков с ЧПУ;

- создания векторов/управляющих программ для станков с ЧПУ; SolidWorks -проектирование деталей/узлов/сборок/документации машиностроения.

Образование:

Национальный университет «Одесская политехника»

Прикладная механика

Технологии машиностроения и программирования оборудования

2019-2021

Среднее специальное:

Одесский профессиональный колледж компьютерных технологий

Прикладная механика

Прикладная инженерия, технологии, дизайн

2015-2019