veronicavnukova

====================================================================== Набор переводчиков на текущий проект закончен. Кого интересует сотрудничество в будущем, просьба высылать тестовый перевод на указанный в приложении e-mail. ====================================================================== Ищу переводчиков с английского на русский ...
Внукова Вероника Валерьевна
Цель
Поиск вакансии для удаленной работы в должности переводчика. Частичная или полная занятость.
Контактная информация
Адрес: Россия, г. Белгород
Телефон (моб.) +7 9611737900
Телефон (гор.) +7 (4722)752040 (после 18-00)
Электронная почта - [email protected]
ICQ - 378629635
Jabber - [email protected]
Skype – veronica.vnukova
Google talk – veronica.vnukova
Опыт работы
С 2006 года фрилансер - переводчик. За это время мною было выполнено более 5 тысяч страниц перевода:
Документация по программному обеспечению SAP (книги, ноты, статьи)
Техническая документация (инструкции для различного оборудования от мобильных телефонов до технологического производства алюминиевых банок)
Сайты-визитки
Локализация ПО
Деловая переписка
Художественный перевод специализированных статей
Образование
2001-2006 БГТУ им. Шухова В.Г., факультет – АПиИТ, специальность – инженер по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».
Лицензии и сертификаты
24.08.2008 - сертификат Корпоративного университета распределительных сетей о прохождении курса бизнес английского (уровень upper-intermediate)
Профессиональные навыки
Работаю со следующими языковыми парами: русский английский, украинский английский, русский украинский.
Тематика переводов:
Информационные технологии Программное обеспечение
SAP Производственная автоматика
Электроника и радиотехника Экономика и финансы
Юриспруденция
Скорость перевода - 10-15 тыс. знаков в день.
Дополнительные навыки
Владение специализированным ПО для переводов: Trados, SDLX. Знание офисных приложений.
Дополнительная информация:
Семейное положение - замужем
Личные качества: исполнительность, ответственность, честность, работа на результат.
Любимые занятия: чтение, горные лыжи, программирование.
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