veronicavnukova

Внукова Вероника Валерьевна

Цель

Поиск вакансии для удаленной работы в должности переводчика. Частичная или полная занятость.

Контактная информация

Адрес: Россия, г. Белгород

Телефон (моб.) +7 9611737900

Телефон (гор.) +7 (4722)752040 (после 18-00)

Электронная почта - [email protected]

ICQ - 378629635

Jabber - [email protected]

Skype – veronica.vnukova

Google talk – veronica.vnukova

Mail.ru – [email protected]

Опыт работы

С 2006 года фрилансер - переводчик. За это время мною было выполнено более 5 тысяч страниц перевода:

Документация по программному обеспечению SAP (книги, ноты, статьи)

Техническая документация (инструкции для различного оборудования от мобильных телефонов до технологического производства алюминиевых банок)

Сайты-визитки

Локализация ПО

Деловая переписка

Художественный перевод специализированных статей

Образование

2001-2006 БГТУ им. Шухова В.Г., факультет – АПиИТ, специальность – инженер по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

Лицензии и сертификаты

24.08.2008 - сертификат Корпоративного университета распределительных сетей о прохождении курса бизнес английского (уровень upper-intermediate)

Профессиональные навыки

Работаю со следующими языковыми парами: русский английский, украинский английский, русский украинский.

Тематика переводов:

Информационные технологии Программное обеспечение

SAP Производственная автоматика

Электроника и радиотехника Экономика и финансы

Юриспруденция

Скорость перевода - 10-15 тыс. знаков в день.

Дополнительные навыки

Владение специализированным ПО для переводов: Trados, SDLX. Знание офисных приложений.

Дополнительная информация:

Семейное положение - замужем

Личные качества: исполнительность, ответственность, честность, работа на результат.

Любимые занятия: чтение, горные лыжи, программирование.