veronika53

Вероника Мартинив veronika53veronika53
19 летУкраина/Ивано-Франковск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дешево та якісно!♦Таргетована реклама у фейсбук та інстаграм♦Швидкий переклад тексту♦Спілкування з клієнтами в онлайн-магазинах
Моя ціль — задовільнити ваші потреби!
Працюючи зі мною ви економите:
- гроші
- час
- нерви
Є досвід :
Продажі товару та ведення переписки з клієнами.(1 рік)
Написання продажних постів та оголошень.(1 рік)
Налаштування таргетованої реклама по інтересах у фейсбук та інстаграм. (1рік)
Перекладу тексту.
Можна зв'язатися:
- E-mail:[email protected]
- Телеграм:Veronika_mrtv
- +38 (099) 255-51-26
- доводжу справу до кінця
- завжди на зв'язку
- не порушую сроки
- мінімальна ціна
- швидко вчусь
Ви будете задоволеня нашою співпрацею!