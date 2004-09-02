veronika53

Дешево та якісно!♦Таргетована реклама у фейсбук та інстаграм♦Швидкий переклад тексту♦Спілкування з клієнтами в онлайн-магазинах

Моя ціль — задовільнити ваші потреби!

Працюючи зі мною ви економите:

гроші

час

нерви

Правки роблю безкоштовно.

Є досвід :

Продажі товару та ведення переписки з клієнами.(1 рік)

Написання продажних постів та оголошень.(1 рік)

Налаштування таргетованої реклама по інтересах у фейсбук та інстаграм. (1рік)

Перекладу тексту.

Можна зв'язатися:

- готова приступати до роботи одразу

- доводжу справу до кінця

- завжди на зв'язку

- не порушую сроки

- мінімальна ціна

- швидко вчусь

Ви будете задоволеня нашою співпрацею!