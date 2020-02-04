veronika_bear

Все в твоих руках.

Доброго времени суток, меня зовут Вероника, я начинающий таргетолог! Сейчас я повышаю свою квалификацию и прохожу обучение в онлайн-школе маркетинга. Поэтому возьмусь за ваш проект абсолютно бесплатно, от вас мне нужно только оценка и отзыв за мой кейс/портфолио. Качество рекламы будет на высоте. Настраивать проект буду под руководством опытного наставника.