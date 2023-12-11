veronika_web

Вероника Михнюк veronika_web

 
31 год
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Разработка сайтов

Хотите создать сайт, который не только привлекает визуально, но и является мощным инструментом для продажи ваших товаров и услуг в Интернете?

‌Я специализируюсь на разработке сайтов с продуманной структурой и функциональностью.
‌Моя цель - решить ваши задачи с помощью веб-дизайна и создать уникальный онлайн-проект, который привлечет новых клиентов, укрепит вашу компетентность и увеличит вашу прибыль.

Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $200от 7 дней
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