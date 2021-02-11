Я за естественную красоту и ум

Мне 22, закончила факультет журналистики, специальность журналистика (бакалавр). Продолжаю учиться (магистратура) по специальности "реклама и связи с общественностью". Работала журналисткой, ведущей на новостном ютьюб-канале, фотографом, официанткой, администратором и управляющей барбершопа. Быстро учусь, в свободное время люблю играть на фортепиано и ездить на велосипеде.