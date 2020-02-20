veronikasova0908

Сова ВераникаViber 380960344179Основная профессия — Фармацевт, Медсестра блогер:) .Опыт и навыки:Работа с соц. сетями(fb, insta): создание, анализ страниц, наполнение, продвижение, инвайтинг, постинг – опыт более 5 лет..Рефераты, индивидуальные работы, курсовые работы, отчеты по практике (гуманитарные дисциплины) – опыт 7 лет.Поиск научной информации (гуманитарные дисциплины) – опыт 7 лет.Литературная корректура текста – опыт 7 лет.Перевод текстов UA/RU(гуманитарные дисциплины)– опыт 7 лет.Написание текстов – опыт более 7 лет.Набор текстов –опыт более 7 лет.Создание ленты для инстаграм - опыт 1 год