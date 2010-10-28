Создаем Сайт-визитку.
ВКЛЮЧАЕТ:
- Регистрация доменного имени 2-го уровня в зоне .RU (1 год).
- Хостинг (1 месяца) .
- 5 страниц сайта визитки.
- Админ панель управления сайтом-визиткой. (Joomla)
- Регистрация в поисковых системах.(Yandex,Rambler,Google,Mail.ru).
- сроки 1 неделя с момента утверждения ТЗ.
Без предоплаты, сначало делаем, показываем, если подходит, то работаем.
В любом случае вы ничего не теряете.
Связаться можно по Mail: [email protected] , ICQ: 573789070 (пишите, даже если оффлайн),
для дальнейшего обсуждения,запроса портфолио,телефонного разговора (телефон напишу), встречи (Москва).
Так же красивые сайт-визитки флеш.(не дорого).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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