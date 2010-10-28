Создаем Сайт-визитку.

ВКЛЮЧАЕТ:

- Регистрация доменного имени 2-го уровня в зоне .RU (1 год).

- Хостинг (1 месяца) .

- 5 страниц сайта визитки.

- Админ панель управления сайтом-визиткой. (Joomla)

- Регистрация в поисковых системах.(Yandex,Rambler,Google,Mail.ru).

- сроки 1 неделя с момента утверждения ТЗ.

Без предоплаты, сначало делаем, показываем, если подходит, то работаем.

В любом случае вы ничего не теряете.

Связаться можно по Mail: [email protected] , ICQ: 573789070 (пишите, даже если оффлайн),

для дальнейшего обсуждения,запроса портфолио,телефонного разговора (телефон напишу), встречи (Москва).

Так же красивые сайт-визитки флеш.(не дорого).