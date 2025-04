Художник-иллюстратор

http://vershanny.tumblr.com/

Анна Вершинина - художник иллюстратор, в настоящее время студент Московской

Художественно-Промышленной Академии Им. Строганова, кафедры Искусство графики.

Жизнерадостная и талантливая, Анна черпает вдохновение в красоте повседневной

жизни. Яркий,удивительно лёгкий стиль отражает её убежденность в том, что простота - это

ясность мысли.

Ann Vershinina is a Russian artist currently studyingat Stroganov Moscow State University of Arts and Industry. Full of life and passion, Ann reveals beauty of everyday life and derives inspiration from it.

Bright, talented, exalted, dignified, she believesthat simplicity means clarity of thought.