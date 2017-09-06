vershizlov

Продвижение сайта / Аудит сайта / Оптимизация сайта / Надежность
- Полный аудит сайта (технический, SEO, юзабилити, поисковой)
- Полный анализ конкурентов, оценка трафика и семантики, сравнение с ними (работаем на serpstat.com, spywords.ru и similarweb.com)
- Определение реальный целей и составление стратегии развития (разбиваем сайт на кластеры, определяем точки роста, точки падения, работаем с семантикой, конверсией, CTR и т.д.)
- Подбор качественного СЯ
- Выбираем правильные метрики
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