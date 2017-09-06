vershizlov

Валерий vershizlov

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Продвижение сайта / Аудит сайта / Оптимизация сайта / Надежность
  • Полный аудит сайта (технический, SEO, юзабилити, поисковой)
  • Полный анализ конкурентов, оценка трафика и семантики, сравнение с ними (работаем на serpstat.com, spywords.ru и similarweb.com)
  • Определение реальный целей и составление стратегии развития (разбиваем сайт на кластеры, определяем точки роста, точки падения, работаем с семантикой, конверсией, CTR и т.д.)
  • Подбор качественного СЯ
  • Выбираем правильные метрики
Аудит сайта