Бесплатные объявления в газетах - это повышение продаж.

Более десяти лет интернет - газета бесплатных объявлений «Новая неделя» помогает продавцам и покупателям найти друг друга и плодотворно совершать процедуры продажи, покупки или обмена. Скоро следующий день рождения газеты, к которому она подходит с новыми успехами, идеями, планами.

Объявления составляют неотъемлемую часть жизни человека, хотя, порой, он это не осознает. С самых древних времен покупка продажа или обмен способствовали росту благосостояния граждан, личному успеху. Период развития человечества, в котором господствовал натуральный обмен, не смог бы получить своего развития, если бы не информационная составляющая, которая сводила воедино желающих произвести обмен. Знание о том, кто, когда и где желает произвести покупку или обмен ценились дорого. Ценятся они и сейчас.

Способов оповещения о желании продать, купить, обменять много, но не все они в достаточной мере эффективны. Еще совсем недавно все столбы, ограды, дома были обклеены объявлениями, где их могло увидеть ограниченное количество людей. Однако сегодня власти борются за чистоту и красоту городов, так что размещать объявления где придется уже нельзя. Да и эффекта от этого способа оповещения общественности мало, так как объявления увидит ограниченное количество людей.

Другое дело – объявления в газете. Газеты просматривает огромное количество людей, так что шансов быстрее получить отклик от объявления, выше. География распространения газеты может быть не ограничена одним районом или областью, поэтому количество людей, нашедших оптимальный для себя вариант сделки, возрастает. Объявления в газете удобны тем, что человеку нет надобности самостоятельно проводить поиск, затрачивая много времени и сил. Достаточно открыть необходимую страницу, рубрику и все предложения будут как на ладони. Остается только позвонить по телефону за дополнительными справками.

С развитием Интернета появилось еще больше шансов дать объявление, которое обязательно найдет адресата или отыскать необходимую информацию. «Новая неделя» - Интернет газета объявлений, которые могут бесплатно разместить как частные лица, так и юридические. Все объявления в газете четко структурированы, информация проверена, так что нарваться на мошенничество нереально. «Новая неделя» - это качество, надежность, оперативность, умноженные на колоссальные возможности современных технологий.