verstakova666

Фаина verstakova666verstakova666
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Делаю несложные чертежи удалённо. AutoCAD, Компас (3D)
Принимаю любые несложные проекты, чертежи деталей, моделей для развития и улучшения моего навыка работы в AutoCAD, Компас. Оплата любая, по договорённости. В отдельных случаях выполню работу бесплатно.
Обучаюсь на 2-м курсе Архитектурно-Строительного университета в Санкт-Петербурге, изучила дисциплины : Инженерная графика, Компьтерная графика, Начертательная геометрия.
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