verstakova666

Делаю несложные чертежи удалённо. AutoCAD, Компас (3D)

Принимаю любые несложные проекты, чертежи деталей, моделей для развития и улучшения моего навыка работы в AutoCAD, Компас. Оплата любая, по договорённости. В отдельных случаях выполню работу бесплатно.

Обучаюсь на 2-м курсе Архитектурно-Строительного университета в Санкт-Петербурге, изучила дисциплины : Инженерная графика, Компьтерная графика, Начертательная геометрия.