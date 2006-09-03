verstalchik

Нужен простой сайт знакомств, дешево. Лучше уже использовать готовый, например любой бесплатный модуль. На любой бесплатной cms (например joomla). Возможность перевода в дальнейшем на другой язык. - Сделать дизайн типа facebook (Использовать шаблон похожий на facebook). На главной странице: - ...
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. У меня такая проблема, у меня есть интернет магазин на wordpress, мне нужно спарсить товары из сайтов моих оптовых поставщиков с изменением некоторых полей. Парсер я могу написать сам, но я не знаю как ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача красивый каталог товаров. Будет просто каталог спортивных товаров с ценой, заказ осуществляеться по телефону. Нужно сделать на любой бесплатной cms. Главные требования: - Красивый шаблонный дизайн(т.е. нужно подобрать шаблон спортивного магазина) - Полностью русифицированный сайт - Ничего лишнего - Будет каталог ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть дизайн, сейчас нужно доделать сайт. Что нужно: - Сверстать дизайн - Внедрить в популярную cms - Настроить модули ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Мне нужно полностью установить и настроить Wordpress MU, поставить любой шаблонный дизайн и добавить модули BuddyPress + BBpress. Довести настройку и установку, до примерного вида, как тут: http://mozhga.net/ Блоги должный создаваться на домене 3 уровня. Интересует: цена, сроки. Возможен ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек для обмена ссылками. Постоянные заказы на обмен. Необходим человек, который может заниматься этим постоянно. Хорошая оплата при хорошей работе. Желательна своя база админов и возможность ее отправлять. Софт для обмена предоставлю ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад