verstalchik

Гость verstalchik

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Я профессиональный верстальщик ;)

  • Нужен простой сайт знакомств

    Нужен простой сайт знакомств, дешево. Лучше уже использовать готовый, например любой бесплатный модуль. На любой бесплатной cms (например joomla). Возможность перевода в дальнейшем на другой язык. - Сделать дизайн типа facebook (Использовать шаблон похожий на facebook). На главной странице: - ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Функция(плагин), которая постит данные в WordPress

    Здравствуйте. У меня такая проблема, у меня есть интернет магазин на wordpress, мне нужно спарсить товары из сайтов моих оптовых поставщиков с изменением некоторых полей. Парсер я могу написать сам, но я не знаю как ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Красивый каталог товаров.

    Задача красивый каталог товаров. Будет просто каталог спортивных товаров с ценой, заказ осуществляеться по телефону. Нужно сделать на любой бесплатной cms. Главные требования: - Красивый шаблонный дизайн(т.е. нужно подобрать шаблон спортивного магазина) - Полностью русифицированный сайт - Ничего лишнего - Будет каталог ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доделать сайт визитку

    Есть дизайн, сейчас нужно доделать сайт. Что нужно: - Сверстать дизайн - Внедрить в популярную cms - Настроить модули ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно установить и полность настроить Wordpress MU

    Здравствуйте. Мне нужно полностью установить и настроить Wordpress MU, поставить любой шаблонный дизайн и добавить модули BuddyPress + BBpress. Довести настройку и установку, до примерного вида, как тут: http://mozhga.net/ Блоги должный создаваться на домене 3 уровня. Интересует: цена, сроки. Возможен ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск линк менеджера

    Нужен человек для обмена ссылками. Постоянные заказы на обмен. Необходим человек, который может заниматься этим постоянно. Хорошая оплата при хорошей работе. Желательна своя база админов и возможность ее отправлять. Софт для обмена предоставлю ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Shar1ngan
Анатолий 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$135
10 баллов
14 лет назад
Доделать сайт визитку
Заказчик хорошо себя проявил, цель поставил четко, поправлял если что то не так выполнено, отличный заказчик - рекомендую !
Исполнитель оставил очень положительно впечатление. Выполнил все в срок. Сделал то, что не обсуждалось изначально. Адекватно и быстро делал все, что не было в ТЗ. Очень адекватный и трудолюбивый человек, думаю буду ещё к нему обращаться.
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