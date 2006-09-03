verstalchik

Исполнитель оставил очень положительно впечатление. Выполнил все в срок. Сделал то, что не обсуждалось изначально. Адекватно и быстро делал все, что не было в ТЗ. Очень адекватный и трудолюбивый человек, думаю буду ещё к нему обращаться.