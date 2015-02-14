Работаю 1,5 года в веб-студии, если интересует выполненные мною сайты, пишите в скайпе (alexandralexandrov_) какая категория сайтов Вас интересует, я предоставлю примеры выполненных мною работ (одностраничники, корп. сайты, интернет-магазины)...
CMS Битрикс.
Верстка интернет-сайтов ( адаптивная, Bootstrap, Less)...
На связи:
1. Email - [email protected]
2. Skype - alexandralexandrov_
Знания, умения, навыки:
- Битрикс
- HTML, CSS3;
- Работаю преимущественно на Bootstrap;
- Кроссбраузерность: IE , Firefox , Google Chrome, Opera , Safari;
- Адаптация/внедрение плагинов;
- Слайдеры, попапы, тыбы и др. JS;
Мои обязательства:
1. Качество;
2. Выполнение работы в срок ( в случае невыполнения по моей вине, цена уменьшается);
3. В указанное время на связи, не пропадаю без предупреждения;
Мои требования:
1. Вы должны знать, что Вам нужно и максимально ясно это донести до меня.
2. Работаю с частичной предоплатой.
3. При изменении задания по ходу выполнения изменяется и цена.