Работаю 1,5 года в веб-студии, если интересует выполненные мною сайты, пишите в скайпе (alexandralexandrov_) какая категория сайтов Вас интересует, я предоставлю примеры выполненных мною работ (одностраничники, корп. сайты, интернет-магазины)...

CMS Битрикс.

Верстка интернет-сайтов ( адаптивная, Bootstrap, Less)...

На связи:

1. Email - [email protected]

2. Skype - alexandralexandrov_

Знания, умения, навыки:

- Битрикс

- HTML, CSS3;

- Работаю преимущественно на Bootstrap;

- Кроссбраузерность: IE , Firefox , Google Chrome, Opera , Safari;

- Адаптация/внедрение плагинов;

- Слайдеры, попапы, тыбы и др. JS;

Мои обязательства:

1. Качество;

2. Выполнение работы в срок ( в случае невыполнения по моей вине, цена уменьшается);

3. В указанное время на связи, не пропадаю без предупреждения;

Мои требования:

1. Вы должны знать, что Вам нужно и максимально ясно это донести до меня.

2. Работаю с частичной предоплатой.

3. При изменении задания по ходу выполнения изменяется и цена.