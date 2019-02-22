Веб дизайн UI/UX

Добрый день! Я занимаюсь веб дизайном более 3х лет, работаю с Figma / Photoshop. Имею большой багаж знаний в работе с графическими редакторами. Так же, есть опыт работы в команде и опыт с зарубежными проектами. Люблю решать интересные задачи. Мои работы - https://www.behance.net/BrainWeb