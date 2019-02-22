Веб дизайн UI/UX
Добрый день! Я занимаюсь веб дизайном более 3х лет, работаю с Figma / Photoshop. Имею большой багаж знаний в работе с графическими редакторами. Так же, есть опыт работы в команде и опыт с зарубежными проектами. Люблю решать интересные задачи. Мои работы - https://www.behance.net/BrainWeb
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$200
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
8 баллов
5 лет назад
Благодарю за работу и терпение к нашим правкам/пожеланиям.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик , вносит правки по делу , прислушивается к советам и предложениям , своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
$150
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
2 отзыва
$8/час
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от 7 дней
нет рейтинга