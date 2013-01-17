vertigo189

Фамилия Имя Отчество: Федосова Юлиана Анатольевна
Пол: Женский
Дата рождения: 17.02.1989
Возраст: 23 года
Гражданство: Россия
Адрес: Томск
Контактная информация:
Телефон:
e-mail:
89528939277;
Образование:
Томский государственный университет Юридический факультет.
Специальность – юрист (2007 – 2012 г.)
Томский политехнический университет Институт международных отношений и языковой коммуникации кафедра восточных языков.
Специальность : перевод и переводоведение
Квалификация: лингвист-переводчик, 5 курс.
Гимназия «Томь» (2007 г.) Аттестат с отличием
Зарубежные стажировки:
Курсы английского языка: Великобритания, г. Лондон, языковая школа « ISIS» (2003 г.)
Кипр г. Лимассол, колледж «The CTL Eurocollege»(2006 г.);
Курсы китайского языка: КНР, г.Чаньчун, Дзилиньский университет (2008 г.);
Языковая стажировка: КНР, г. Шеньян, Шэньянский политехнический университет (03.2010 – 07.2010; 03.2011 – 07.2011)
Опыт работы: Производственная практика в агентстве недвижимости ООО «Рада-М», должность – помощник юриста (09. 2011 - 10.2011)
Преподаватель английского языка, языковая школа «Pattison», КНР (04.2011 – 06.2011)
2009 – 2012 – работа удаленным переводчиком. Тематика – юридическая, техническая, экономическая и др.
Дополнительные сведения:
Владение иностранными языками: английский язык (высокий уровень)
китайский язык (высокий уровень)
Знание компьютера: Продвинутый пользователь. MS Office, FineReader, Déjà vu X ,ConsultantPlus и др.
О себе:. ответственна‚ исполнительна‚ коммуникабельна‚ аккуратна‚ инициативна