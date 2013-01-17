vertigo189

Юлиана vertigo189

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Фамилия Имя Отчество: Федосова Юлиана Анатольевна

Пол: Женский

Дата рождения: 17.02.1989

Возраст: 23 года

Гражданство: Россия

Адрес: Томск

Контактная информация:

Телефон:

e-mail:

89528939277;

[email protected]

Образование:

Томский государственный университет Юридический факультет.

Специальность – юрист (2007 – 2012 г.)

Томский политехнический университет Институт международных отношений и языковой коммуникации кафедра восточных языков.

Специальность : перевод и переводоведение

Квалификация: лингвист-переводчик, 5 курс.

Гимназия «Томь» (2007 г.) Аттестат с отличием

Зарубежные стажировки:

Курсы английского языка: Великобритания, г. Лондон, языковая школа « ISIS» (2003 г.)

Кипр г. Лимассол, колледж «The CTL Eurocollege»(2006 г.);

Курсы китайского языка: КНР, г.Чаньчун, Дзилиньский университет (2008 г.);

Языковая стажировка: КНР, г. Шеньян, Шэньянский политехнический университет (03.2010 – 07.2010; 03.2011 – 07.2011)

Опыт работы: Производственная практика в агентстве недвижимости ООО «Рада-М», должность – помощник юриста (09. 2011 - 10.2011)

Преподаватель английского языка, языковая школа «Pattison», КНР (04.2011 – 06.2011)

2009 – 2012 – работа удаленным переводчиком. Тематика – юридическая, техническая, экономическая и др.

Дополнительные сведения:

Владение иностранными языками: английский язык (высокий уровень)

китайский язык (высокий уровень)

Знание компьютера: Продвинутый пользователь. MS Office, FineReader, Déjà vu X ,ConsultantPlus и др.

О себе:. ответственна‚ исполнительна‚ коммуникабельна‚ аккуратна‚ инициативна