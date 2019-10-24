vertyhn90

Елена vertyhn90

 
58 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
С удовольствием поделюсь с Вами своими профессиональными юридическими знаниями, опыт более 20 лет.

Мой профессиональный опыт складывался с момента окончания школы  и до момента, когда я сознательно  решила  не заниматься профессиональной деятельностью, в какой-либо сфере, привязанной к государственным или территориальным рамкам. Долгое время работа в удаленном доступе была мечтой, будем считать, что  сейчас я приступила к ее реализации.  Я коротко обозначу те направления моей деятельности, которые могут быть Вам полезными и с которыми я сталкивалась  ежедневно многие годы. В 17 лет  я окончила школу и начала работать секретарем, а затем заведующей канцелярией  районного суда. С  1988 по 1992 год я очно обучалась в Саратовском  юридическом институте  им. Д.И. Курского и успешно окончила его со специализацией "юриспруденция". Некоторое время работала юрисконсультом в районной администрации,  затем  прошла стажировку в нотариальной конторе и получила лицензию на право нотариальной деятельности, затем  работала  в Управлении юстиции ведущим специалистом отдела по контролю нотариата и государственных учреждений по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  с ним, в мои  функции входил контроль за деятельностью нотариальных контор города и области и учреждениями юстиции  по регистрации прав. Получив уверенность в своих профессиональных силах  я  работала помощником судьи арбитражного суда области, а затем федеральным  судьей того же областного суда. Буду рада помочь всем, кто в этом нуждается, и гарантирую максимально внимательно подойти к решению любой проблемы.