С удовольствием поделюсь с Вами своими профессиональными юридическими знаниями, опыт более 20 лет.

Мой профессиональный опыт складывался с момента окончания школы и до момента, когда я сознательно решила не заниматься профессиональной деятельностью, в какой-либо сфере, привязанной к государственным или территориальным рамкам. Долгое время работа в удаленном доступе была мечтой, будем считать, что сейчас я приступила к ее реализации. Я коротко обозначу те направления моей деятельности, которые могут быть Вам полезными и с которыми я сталкивалась ежедневно многие годы. В 17 лет я окончила школу и начала работать секретарем, а затем заведующей канцелярией районного суда. С 1988 по 1992 год я очно обучалась в Саратовском юридическом институте им. Д.И. Курского и успешно окончила его со специализацией "юриспруденция". Некоторое время работала юрисконсультом в районной администрации, затем прошла стажировку в нотариальной конторе и получила лицензию на право нотариальной деятельности, затем работала в Управлении юстиции ведущим специалистом отдела по контролю нотариата и государственных учреждений по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в мои функции входил контроль за деятельностью нотариальных контор города и области и учреждениями юстиции по регистрации прав. Получив уверенность в своих профессиональных силах я работала помощником судьи арбитражного суда области, а затем федеральным судьей того же областного суда. Буду рада помочь всем, кто в этом нуждается, и гарантирую максимально внимательно подойти к решению любой проблемы.