Редактор - копирайтер
Умею писать душевные и трогательные тексты на социальные темы для людей, а не для поисковых машин. У меня есть авторская позиция, за моим текстом видят человека. Для разнообразия люблю рерайтить тематический хайп и новости для соц.сетей.
- опыт работы копирайтером
- опыт написания текстов в указанных тематиках
- самостоятельное создание текстов в различных форматах: новости, статьи, интервью
- редактирование, вычитка текста, проверка материала перед публикацией
- написание продающих текстов
- редактирование
- рерайтинг
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