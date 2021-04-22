Редактор - копирайтер

Умею писать душевные и трогательные тексты на социальные темы для людей, а не для поисковых машин. У меня есть авторская позиция, за моим текстом видят человека. Для разнообразия люблю рерайтить тематический хайп и новости для соц.сетей.