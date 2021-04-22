vervr

Вера vervr

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Редактор - копирайтер

Умею писать душевные и трогательные тексты на социальные темы для людей, а не для поисковых машин. У меня есть авторская позиция, за моим текстом видят человека. Для разнообразия люблю рерайтить тематический хайп и новости для соц.сетей.

  • опыт работы копирайтером
  • опыт написания текстов в указанных тематиках
  • самостоятельное создание текстов в различных форматах: новости, статьи, интервью
  • редактирование, вычитка текста, проверка материала перед публикацией
  • написание продающих текстов
  • редактирование
  • рерайтинг