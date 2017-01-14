verzunovtext

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Образование:

КубГТУ, ФМА, Автоматизация производства и управление производством (не оконченное);

КубГУ, ФИСМО, бакалавр теологии, 2014 г.;

КубГУ, Филологический ф-т, магистерская программа "Зарубежная литература".

О себе:

За плечами 2 года работы учителем (история, общество, краеведение, география, информатика) в МОУСОШ, повышенная квалификация.

Хобби: философия, лингвистика и языкознание, искусство, культурология, путешествия; читаю открытые лекции на городских мероприятиях.

Рабочая этика:

Работаю в постоянной связи с заказчиком, по желанию заказчика представляю поэтапный отчет в течение выполнения работы, приступаю к работе после однозначного утверждения заказчиком его тех.задания и согласования наиболее оптимального режима работы, работы выполняю в срок и даже раньше, работа строится на взаимном уважении и партнерском настроении.