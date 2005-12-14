Образование:

В данное время имею диплом бакалавра прикладной математики и информатики и учусь на первом курсе магистратуры в ТвГУ, факультет прикладной математики и информатики. Специализация — вычислительная математика.

Выпускная работа бакалавра: «Разработка и программная реализация языка описания формата заголовков документации»(по сути, язык разметки, только очень специальный, включает некоторые элементы, недоступные в HTML; программный модуль используется в комплексе «КАРАТ» для настройки формата вывода конечной информации о нефтяной скважине).

Магистерская работа: «Разработка эффективного метода векторизации изображений, а также программных средств, реализующих метод»(метод будет использоваться в другой, кандидатской, работе на тему повышения эффективности методов совмещения стереопар изображений).

Работа:

- С января 2004 года работал в НПЦ «Нефтегазгеофизика» программистом. Программировал на Delphi различные пользовательские приложения, являющиеся частью программного комплекса «КАРАТ», предназначенного для проведения геофизических испытаний нефтяных скважин, а также анализа полученных данных. За время работы получил хорошие навыки работы в Delphi7, привык к ООП.

- С июня 2005 года работаю в ОАО «ТелеNET» в должности программиста, занимаюсь в основном веб-программированием. Поддерживаю существующие сайты, делаю новые. За время работы укрепил знания PHP, изучил HTML 4, CSS 2, XML, XSL, JavaScript, parser(www.parser.ru), освоился с Apache 1.3, MySql.

- Помимо прочего, знаю на базовом уровне C/C++/C#, Java, Smalltalk, соответственно имею представление о .Net и виртуальной машине Java. В основном работал и работаю под виндой, но что-то делаю под FreeBSD (серваки у нас, как водится, юниксовые). Под юникс почти не программировал.