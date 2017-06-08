Создаю простые сайты

Создаю простые сайты (визитки, персональные, блоги, форумы, порталы, сайты объявлений, небольшие магазины). Подбираю CMS под Ваш проект, устанавливаю, настраиваю. Помогаю с неймингом, доменом, логотипом, оформлением. При необходимости администрирую созданный сайт. Обращайтесь, если Вам не нужен сложный функционал и дизайн, претендующий на эпитет "вдохновляющий" - сделаем просто, но со вкусом!

Технологии: html, css, php, mysql, cms, переводы, фотография, нейминг, лого, баннеры, дизайн