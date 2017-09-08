Приятное сотрудничество )
К работе подхожу ответственно, время не растягиваю, хорошо воспринимаю изложенную информацию.
Рассматриваю как долговременное сотрудничество, так и разовые заказы (большие и маленькие).
- Оптимизация изображений (jpg, png, svg);
- соц активность (vk, ok, yuotube, instagram);
- размещение отзывов и комментариев;
- создание блога (сайта) на WordPress;
- транскрибация аудио;
- работа с объявлениями (создание, размещение);
- копирайтинг/рерайт;
- создание и редактирование базы данных в excell;
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Блог на WordPress113 просмотров