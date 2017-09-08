vesna2005

Алена vesna2005

 
36 летРоссия/Тверь
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Приятное сотрудничество )

К работе подхожу ответственно, время не растягиваю, хорошо воспринимаю изложенную информацию.

Рассматриваю как долговременное сотрудничество, так и разовые заказы (большие и маленькие).

  • Оптимизация изображений (jpg, png, svg);
  • соц активность (vk, ok, yuotube, instagram);
  • размещение отзывов и комментариев;
  • создание блога (сайта) на WordPress;
  • транскрибация аудио;
  • работа с объявлениями (создание, размещение);
  • копирайтинг/рерайт;
  • создание и редактирование базы данных в excell;
Знание html/css на начальном уровне (обучаюсь на веб-программиста).
WordPressСайт на WordPressHTMLCSS
Портфолио