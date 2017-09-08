Приятное сотрудничество )

К работе подхожу ответственно, время не растягиваю, хорошо воспринимаю изложенную информацию.

Рассматриваю как долговременное сотрудничество, так и разовые заказы (большие и маленькие).

Оптимизация изображений (jpg, png, svg);

соц активность (vk, ok, yuotube, instagram);

размещение отзывов и комментариев;

создание блога (сайта) на WordPress;

транскрибация аудио;

работа с объявлениями (создание, размещение);

копирайтинг/рерайт;

создание и редактирование базы данных в excell;

Знание html/css на начальном уровне (обучаюсь на веб-программиста).