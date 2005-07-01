Опыт работы
Деловод (социальный год в больнице Германии)
с 09.2011 по 05.2012 (8 месяцев)
Klinikum Stuttgart (медицина)
- оформление документации на немецком языке
- применение в работе медицинской терминологии на немецком языке
- оформление документов при поступлении пациента в больницу на операцию
- подготовка операционного зала для проведения разных видов операций
- оформление выписок для пациентов
Репетитор, воспитатель
с 09.2010 по 08.2011 (11 месяцев)
Au-Pair (Кобург, Германия) (образование)
- уход за детьми (5 детей в семье) от 3 до 11 лет
- обучение украинской культуре, языку, традициям
Преподаватель немецкого языка
с 09.2008 по 09.2010 (2 года)
школа №46 в г. Днепропетровск (Образование)
- проведение занятий по немецкому языку
- контроль знаний учеников
- проведение уроков с использованием аудио- видео материала
- ведение сопутствующей документации
Частный репетитор
с 08.2008 по настоящее время
Частный репетитор (Образование)
- Подготовка абитуриентов к поступлению в ВУЗы, занятия по школьной программе.
- Подготовка к выезду на ПМЖ в Германию.
- Переводы любой сложности.
- Большой опыт работы с детьми.
- Индивидуальный подход к каждому, учитывая уровень знаний.
- Самая разнообразная методика обучения.
- Уроки проводятся индивидуально и в мини-группах с учениками любого возраста.
- Обучение проходит по учебникам немецких авторов.
- Используется видео- и аудиоматериал.
- Практика за границей.
Образование
Высшее
с 07.2005 по 07.2010
Днепропетровский национальный университет, иностранных языков, специальность – немецкий язык и литература, Днепропетровск.
Дополнительное образование
2010 (1 год) – курсы немецкого языка при университете (Eberhard Karls Universität Tübingen, Германия)
Буду рада Вашему звонку! (066) 111-62-99