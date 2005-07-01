репетитор немецкого языка

Опыт работы

Деловод (социальный год в больнице Германии)

с 09.2011 по 05.2012 (8 месяцев)

Klinikum Stuttgart (медицина)

- оформление документации на немецком языке

- применение в работе медицинской терминологии на немецком языке

- оформление документов при поступлении пациента в больницу на операцию

- подготовка операционного зала для проведения разных видов операций

- оформление выписок для пациентов

Репетитор, воспитатель

с 09.2010 по 08.2011 (11 месяцев)

Au-Pair (Кобург, Германия) (образование)

- уход за детьми (5 детей в семье) от 3 до 11 лет

- обучение украинской культуре, языку, традициям

Преподаватель немецкого языка

с 09.2008 по 09.2010 (2 года)

школа №46 в г. Днепропетровск (Образование)

- проведение занятий по немецкому языку

- контроль знаний учеников

- проведение уроков с использованием аудио- видео материала

- ведение сопутствующей документации

Частный репетитор

с 08.2008 по настоящее время

Частный репетитор (Образование)

- Подготовка абитуриентов к поступлению в ВУЗы, занятия по школьной программе.

- Подготовка к выезду на ПМЖ в Германию.

- Переводы любой сложности.

- Большой опыт работы с детьми.

- Индивидуальный подход к каждому, учитывая уровень знаний.

- Самая разнообразная методика обучения.

- Уроки проводятся индивидуально и в мини-группах с учениками любого возраста.

- Обучение проходит по учебникам немецких авторов.

- Используется видео- и аудиоматериал.

- Практика за границей.

Образование

Высшее

с 07.2005 по 07.2010

Днепропетровский национальный университет, иностранных языков, специальность – немецкий язык и литература, Днепропетровск.

Дополнительное образование

2010 (1 год) – курсы немецкого языка при университете (Eberhard Karls Universität Tübingen, Германия)

Буду рада Вашему звонку! (066) 111-62-99