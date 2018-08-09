Меня зовут Дмитрий. Я являюсь менеджером бюро переводов "Вести". Выполним переводы любой сложности и тематики на различные языки мира, а также нотариально заверим перевод.

Мы бюро переводов в Москве «Вести» оказываем качественные услуги по приемлемым ценам. Более 96% благодарных клиентов обращаются к нам повторно. Наши готовые работы отвечают международным требованиям ГОСТ и ISO. Мы уверены в качестве предоставляемых услуг, поэтому предоставляем бесплатный тестовый перевод. Наше бюро осуществляет технические и юридические, устные и письменные переводы, апостиль и легализацию документов.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПЕРЕВОДА В БЮРО ПЕРЕВОДОВ «ВЕСТИ»

Какие виды услуг предлагает наше бюро переводов в Москве:

Устный последовательный и синхронный перевод любой сложности от 2500 р.

Письменный перевод медицинских, технических, юридических текстов от 390 р.

Перевод документов и оформление их в соответствии с госнормами от 390 р.

Срочный за минимальное время от 300 р.

Нотариально заверенный перевод от 650 р.

Апостиль и полная легализация документов от 3600 р.

Мы работаем с различными формами оплаты: перевод на банковскую карту и по безналичному расчету на счет юридического лица.