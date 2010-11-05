Курсовые/рефераты/контрольные

По этим предметам выполню работы любой сложности. Работы пишутся с использованием специальной литературы, периодики. В зависимости от заказа и сроков. Все вопросы ICQ 450-133-339, [email protected]

Группа Искусство

Живопись, Искусство, История балета, История зарубежного искусства,

История искусств, История кино, Музыка, Театр, Фольклор

Группа История

История 20 века - История Древняя - История Зарубежная - История Мировая - История нового времени - История Отечества - История Средних веков

Группа Культура

Декоративно-прикладное искусство - История Востока - История культуры – Культурология - Мировая культура - Мировая Художественная Культура - Религия

Группа Литература

Биография - Зарубежная литература - История мировой литературы - Культура речи

Литература – Литературоведение - Проза и публицистика - Русская литература

Группа Педагогика

Дошкольная педагогика - Игровые методики - История педагогики - Коррекционная педагогика – Методика – Педагогика - Развитие речи

Психология

Возрастная психология – Клиническая психология – Общая психлогия

Естествознание

Концепция современного естествознания

Группа Медицина

Анатомия – Гигиена - История медицины – Медицина – Психофизиология - Сестринское дело – Физиология - Физкультура

Философия

Биология

Группа спорт

ТМФВ, ИВС, спортивная медицина.