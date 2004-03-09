vestaa1

Анна vestaa1

 
19 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Исключительно качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кодом, адаптивность, БЭМ. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery, Tilda

Моя цель - сделать так, чтобы клиент остался доволен!

🎯Знания, умения, навыки:

- Вёрстка адаптивная, кроссбраузерная, оптимизированная.

- Верстаю из Figma, PSD и Adobe Photoshop

- CSS3/JS анимация сайтов

- Создание сайтов на платформе Tilda

- Профессиональное обслуживание, наполнение и поддержка сайтов

 Как проходит работа:

  • Сбор требований, уточнение задачи, проекта
  • Оценка проекта
  • Разработка тех.задания (если требуется)
  • Непосредственно верстка
  • Согласование с клиентом, правки
  • Передача всех реквизитов

Отзывы:

Много обучалась и практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер. Могу получить первый отзыв уже от вас

📞Мои контакты:

Email: [email protected]
JavascriptВерстка сайтаFigmajQueryTildaPhotoshop