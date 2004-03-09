Исключительно качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кодом, адаптивность, БЭМ. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery, Tilda
Моя цель - сделать так, чтобы клиент остался доволен!
🎯Знания, умения, навыки:
- Вёрстка адаптивная, кроссбраузерная, оптимизированная.
- Верстаю из Figma, PSD и Adobe Photoshop
- CSS3/JS анимация сайтов
- Создание сайтов на платформе Tilda
- Профессиональное обслуживание, наполнение и поддержка сайтов
Как проходит работа:
- Сбор требований, уточнение задачи, проекта
- Оценка проекта
- Разработка тех.задания (если требуется)
- Непосредственно верстка
- Согласование с клиентом, правки
- Передача всех реквизитов
Отзывы:
Много обучалась и практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер. Могу получить первый отзыв уже от вас
📞Мои контакты:
Email: [email protected]
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