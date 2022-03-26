Анимация Motion Design Видео монтаж
Здравствуйте!
Предложение ниже для тех, кому нужен видео монтаж, целевой дизайн и анимация для Инстаграм, FB, ВК для таргетированной рекламы или личного блога и бизнеса.
Программы: After Effects, Premiere Pro, Photoshop.
Ваши видео будут сохранять, а вам подражать. Все горячие фишки для моих партнёров.
Ищете творческого и обязательного дизайнера? Сделать надо еще вчера и учесть концепцию и ваше настроение?
Пишите.
Для заказа или консультации пишите:
VK https://vk.com/svetlana_rebenko
Telegram https://t.me/vestfalia
Instagram https://www.instagram.com/sv_rebenko
На связи с 13 до 22 по МСК
Действие аккаунта приостановлено!
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