Анимация Motion Design Видео монтаж

Здравствуйте!

Предложение ниже для тех, кому нужен видео монтаж, целевой дизайн и анимация для Инстаграм, FB, ВК для таргетированной рекламы или личного блога и бизнеса.

Программы: After Effects, Premiere Pro, Photoshop.

Ваши видео будут сохранять, а вам подражать. Все горячие фишки для моих партнёров.

Ищете творческого и обязательного дизайнера? Сделать надо еще вчера и учесть концепцию и ваше настроение?

Пишите.

Для заказа или консультации пишите:

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На связи с 13 до 22 по МСК