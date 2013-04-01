Ваши выгоды от работы со мной:

- Вы получите уникальный дизайн, разработанный только для Вас и подчеркивающий преимущества Вашего товара или услуги

- Только лицензионная графика, что гарантирует качество и соблюдение авторских прав

- скидка 10% на все последующие заказы

- по Вашему желанию сделаю 2 варианта дизайна для выбора

Мои гарантии:

- вовремя сделанный дизайн в соответствии с ТЗ

- возврат предоплаты, если Вам все-таки не понравилось

Скидки:

- 10% на все заказы, начиная со второго

- 30% при условии заказа сразу 2-х дизайнов

Мои условия:

- четкое ТЗ

- предоплата 50% при первом обращении

- способ оплаты Яндекс-деньги, Альфа-карта

Что вы получаете в итоге:

- psd файл, пригодный для верстки

С кем я работаю:

- с людьми, ценящими свое и мое время

- с порядочными людьми, которые вовремя оплачивают сделанную работу

- с теми, кто точно знает, что он хочет или доверяет мне