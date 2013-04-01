Ваши выгоды от работы со мной:
- Вы получите уникальный дизайн, разработанный только для Вас и подчеркивающий преимущества Вашего товара или услуги
- Только лицензионная графика, что гарантирует качество и соблюдение авторских прав
- скидка 10% на все последующие заказы
- по Вашему желанию сделаю 2 варианта дизайна для выбора
Мои гарантии:
- вовремя сделанный дизайн в соответствии с ТЗ
- возврат предоплаты, если Вам все-таки не понравилось
Скидки:
- 10% на все заказы, начиная со второго
- 30% при условии заказа сразу 2-х дизайнов
Мои условия:
- четкое ТЗ
- предоплата 50% при первом обращении
- способ оплаты Яндекс-деньги, Альфа-карта
Что вы получаете в итоге:
- psd файл, пригодный для верстки
С кем я работаю:
- с людьми, ценящими свое и мое время
- с порядочными людьми, которые вовремя оплачивают сделанную работу
- с теми, кто точно знает, что он хочет или доверяет мне
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