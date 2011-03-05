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Виталий
vetal_master
vetal_master
29 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
Выполняю мелкие работы ну смена шапки сайта или подставление иконок
Резюме пока что нет
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
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