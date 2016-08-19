vetal_slb

Виталий Порхун vetal_slb

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка Enhanced ecommerce через GTM для ИМ на Shop-script

    Необходима настройка GTM и аналитики для интернет магазина 1. Нужно полностью настроить Enhanced ecommerce модуль для интернет-магазина с отправкой данных через data layer  2. Настройка групп контента Дерево групп согласно каталогу https://support.google.com/analytics/answer/2853423?hl=ru 3. ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка Google Enhanced Analytics + GTM для shop-script 7

    Необходима настройка GTM и аналитики для интернет магазина 1. Нужно полностью настроить Enhanced ecommerce модуль для интернет-магазина с отправкой данных через data layer  2. Настройка групп контента Дерево групп согласно каталогу https://support.google.com/analytics/answer/2853423?hl=ru  3. ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Управленческий и финансовый учет для оптовой компании

    Нужна помощь специалиста в построение системы  управленческого и финансового учета для оптовой компании. Интеграция их на основе 1с управление торговлей. Определение показателей эффективности компании в целом и ее отделов.  Оптимальный формат - консультация - ...

    Финансовые услуги11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер сайтов

    Нужно сделать парсер сайтов обуви: наименование, наличие размера и собирать информацию в excel или google spreadsheets.  Итоговая таблица должна представлять собой http://bit.ly/2anE27e  Дополнительно сделать вкладку итоговых подсчетов, который будет показывать отличия по парсингам в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

echrisanov
Евгений 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
5 баллов
8 лет назад
Настройка Google Enhanced Analytics + GTM для shop-script 7
Поставил задачу, я согласился. Но по семейным обстоятельствам не смог выполнить в срок задачу. О чем оповестил заказчика. и вернул предоплату с денежным плюсом в знак извинения. Но заказчик указал отрицательный отзыв за то что якобы его обманывали. В чем? Утверждает, что я вовсе и не приступал к задаче. Хотя в истории своей админ панели, заказчик может четко видеть, что начало работы производилось. Итог: не рекомендую данного заказчика.
В течении двух недель работу обещал выполнить "завтра", в последний день ока не закончилось терпение "через час". При этом даже попыток зайти в систему не было - то есть осознанный обман. Потратил две недели времени моего.
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seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Парсер сайтов
Понятное задание. Быстрая оплата. Спасибо!
Все выполнено. Терпелив, обьяснял все необходимые моменты. Рекомендую
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