Поставил задачу, я согласился. Но по семейным обстоятельствам не смог выполнить в срок задачу. О чем оповестил заказчика. и вернул предоплату с денежным плюсом в знак извинения. Но заказчик указал отрицательный отзыв за то что якобы его обманывали. В чем? Утверждает, что я вовсе и не приступал к задаче. Хотя в истории своей админ панели, заказчик может четко видеть, что начало работы производилось. Итог: не рекомендую данного заказчика.