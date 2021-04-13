vetalikMosh

Могу быстро и качественно полечить и модернезировать Ваш сайт. HTML/CSS, JavaScript, ReactJS, ReactNative, WordPress.
Создание сайта, правки и доработки любой сложности, а так же внедренние современных технологий на Ваш сайт.
Занимаюсь разработкой полтора года. За это время я влюбился в языки программирования.
Буду рад Вас выслушать, понять и с радостью решить проблему.
Знания,навыки:
- HTML5
- CSS3
- БЭМ
- Gulp/WebPack
- Git
- SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- React
- Responsive
- Pixel perfect
- Wordpress.
phone: 0932625324
telegram: @vetalikpain
e-mail: [email protected]