vetalikMosh

Могу быстро и качественно полечить и модернезировать Ваш сайт. HTML/CSS, JavaScript, ReactJS, ReactNative, WordPress.

Создание сайта, правки и доработки любой сложности, а так же внедренние современных технологий на Ваш сайт.

Занимаюсь разработкой полтора года. За это время я влюбился в языки программирования.

Буду рад Вас выслушать, понять и с радостью решить проблему.

Знания,навыки:

HTML5

CSS3

БЭМ

Gulp/WebPack

Git

SASS/SCSS

JavaScript, jQuery

React

Responsive

Pixel perfect

Wordpress.

phone: 0932625324

telegram: @vetalikpain

e-mail: [email protected]