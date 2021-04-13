vetalikMosh

Виталий Мошковский vetalikMosh

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Могу быстро и качественно полечить и модернезировать Ваш сайт. HTML/CSS, JavaScript, ReactJS, ReactNative, WordPress.

Создание сайта, правки и доработки любой сложности, а так же внедренние современных технологий на Ваш сайт.

Занимаюсь разработкой полтора года. За это время я влюбился в языки программирования.  

Буду рад Вас выслушать, понять и с радостью решить проблему.

Знания,навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • БЭМ
  • Gulp/WebPack
  • Git
  • SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • React
  • Responsive
  • Pixel perfect
  • Wordpress.
Контакты:

phone: 0932625324

telegram: @vetalikpain

e-mail: [email protected]