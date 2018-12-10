vetrovaolya

Образование - философский факультет Уральского Федерального университета.
Основная деятельность с 2006 г. - социолог.
Имею большой опыт организации и проведения социологических исследований и анкетирований на различные темы.
Опыт организации и проведения мероприятий в сфере социальной политики: семинаров, конференций, форумов и пр.
Много работаю с обработкой документов, анализирую, корректирую тексты и документы, составляю методические рекомендации.
Успешно веду личные блоги.
Виртуозно владею словом, письменным жанром, люблю русский язык, обладаю огромным лексиконом, постоянно пополняя его.
Кроме того мне присущи такие качества:
Аналитический ум
Чувство юмора
Работоспособность
Креативность
Ответственность
Грамотная речь
Постоянное совершенствование знаний
Гибкость мышления
Перманентно читаю книги, как мировую классику, так и новых современных авторов. Из любимых: Ремарк, Хемингуэй, Мопассан, Золя, Тургенев, Алексин, Веллер, Поляков, Мураками. Читаю также специальную обучающую, мотивирующую литературу, бизнес коучей.
Очень люблю работу со словом, с текстом.
Темы, в которых я наиболее хорошо разбираюсь:
Материнство и детство;
Отношения между мужчиной и женщиной;
Индустрия красоты;
Мода, одежда;
Литература;
Путешествия;
Кулинария;
Фотография;
Фитнес, спорт, ЗОЖ.