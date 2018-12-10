vetrovaolya

Копирайтер, рерайтер, редактор текстов

Образование - философский факультет Уральского Федерального университета.

Основная деятельность с 2006 г. - социолог.

Имею большой опыт организации и проведения социологических исследований и анкетирований на различные темы.

Опыт организации и проведения мероприятий в сфере социальной политики: семинаров, конференций, форумов и пр.

Много работаю с обработкой документов, анализирую, корректирую тексты и документы, составляю методические рекомендации.

Успешно веду личные блоги.

Виртуозно владею словом, письменным жанром, люблю русский язык, обладаю огромным лексиконом, постоянно пополняя его.

Кроме того мне присущи такие качества:

Аналитический ум

Чувство юмора

Работоспособность

Креативность

Ответственность

Грамотная речь

Постоянное совершенствование знаний

Гибкость мышления

Перманентно читаю книги, как мировую классику, так и новых современных авторов. Из любимых: Ремарк, Хемингуэй, Мопассан, Золя, Тургенев, Алексин, Веллер, Поляков, Мураками. Читаю также специальную обучающую, мотивирующую литературу, бизнес коучей.

Очень люблю работу со словом, с текстом.

Темы, в которых я наиболее хорошо разбираюсь:

Материнство и детство;

Отношения между мужчиной и женщиной;

Индустрия красоты;

Мода, одежда;

Литература;

Путешествия;

Кулинария;

Фотография;

Фитнес, спорт, ЗОЖ.