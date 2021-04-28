Ищу проекты или фултайм на удаленке в направлении UX-писательства: технические тексты, гайды, инструкции, описания процессов, интерфейсные тексты, welcome-цепочки, тексты для пушей, смс, шаблоны ответов поддержки и т.д.
· Оживлю FAQ, чтобы пользователь не пугался описаний и получил максимум полезной информации.
· Проработаю Справку: сделаю ее понятной новичку и профи.
· Опишу сложные и запутанные процессы доступным языком: для клиента, для команды.
· Отредактирую, подправлю, сокращу или увеличу объем текста без потери качества и смысла.
· Продумаю UserFlow, CJM. Проведу A/B-тестирование, определю KPI.
· Напишу простой и понятный текст для интерфейса, который будет «дышать».
· Разработаю методологии и гайды для команд/клиентов, чтобы облегчить кросс-функциональное взаимодействие.
· Найду разумное зерно в куче разрозненных элементов, спроектирую интерактивные макеты в Figma, чтобы задать размах исследовательской мысли.
· Поставлю ТЗ дизайнеру, копирайтеру. Четко, без двусмысленностей и двойных ДОНЬЕВ.
· I can do my best in English too.
Коротко обо мне: ВО журфак, учусь в SkillBox на UX-дизайнера. Есть самозанятость. Работаю по брифам, с планом и road map (если необходимо).
Резюме: https://korolev.hh.ru/resume/bb09c86cff0806ebe60039ed1f726d4d334553
Портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1EuTE6OoeBYnld_p3Vq4Ay7Le7zca02At?usp=sharing
Работаю по предоплате.
Связь:
+79312599950 telegram, watsapp, телефон
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