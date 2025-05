UX-писательство: интерфейсные тексты, пуши, смс, лендинги, email. Исследования, CJM, UserFlow, интерактивные прототипы.

Ищу проекты или фултайм на удаленке в направлении UX-писательства: технические тексты, гайды, инструкции, описания процессов, интерфейсные тексты, welcome-цепочки, тексты для пушей, смс, шаблоны ответов поддержки и т.д.

· Оживлю FAQ, чтобы пользователь не пугался описаний и получил максимум полезной информации.

· Проработаю Справку: сделаю ее понятной новичку и профи.

· Опишу сложные и запутанные процессы доступным языком: для клиента, для команды.

· Отредактирую, подправлю, сокращу или увеличу объем текста без потери качества и смысла.

· Продумаю UserFlow, CJM. Проведу A/B-тестирование, определю KPI.

· Напишу простой и понятный текст для интерфейса, который будет «дышать».

· Разработаю методологии и гайды для команд/клиентов, чтобы облегчить кросс-функциональное взаимодействие.

· Найду разумное зерно в куче разрозненных элементов, спроектирую интерактивные макеты в Figma, чтобы задать размах исследовательской мысли.

· Поставлю ТЗ дизайнеру, копирайтеру. Четко, без двусмысленностей и двойных ДОНЬЕВ.

· I can do my best in English too.

Коротко обо мне: ВО журфак, учусь в SkillBox на UX-дизайнера. Есть самозанятость. Работаю по брифам, с планом и road map (если необходимо).

