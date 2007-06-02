vevjurochka

Переводы: корейский=> русский, корейский=> английский

Полное название учебного заведения: Институт Экономики, Права и Гуманитарных специальностей

Факультет: Восточного регионоведения

Специальность, квалификация: Регионовед (Дальний Восток, Корея)

Сведения о дополнительных курсах, стажировках:

• Стажировка в Национальном Институте Кёнпук (г. Тэгу, Южная Корея): корейский язык (III), разговорный английский язык. Срок прохождения стажировки: 24 февраля 2007 г. – 3 июня 2007 г.;

• Волонтёр в группе приёма иностранных участников на III международной конференции KOTESL (г. Тэгу). Конференция проходила 02.06.2007 г.

Владение иностранными языками и на каком уровне: английский язык (разговорный, деловой); корейский язык (разговорный, переводы сложных текстов и деловой корейский – работа со словарём)