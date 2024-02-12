Создание сайта под ключ

Мы создаем сайт под ключ или делаем редизайн имеющегося, чтобы он выполнял главные задачи: заявки/продажи.

📍 Чтобы эти задачи точно зaкрывaлиcь, во время дизайна сайта, мы передаем эмоцию и состояние, которые получает клиент при покупке и использовании вашего продукта.

Получается у нас это благодаря творчеству и креативу в работе)

Поэтому в конце работы часто нам говорят: «Это гениально!», «Очень крутой дизайн!😍»

Работает этот подход, потому что люди, прежде всего, хотят получить не сам продукт/результат, а определенную эмоцию и состояние от приобретения.

📱 Более подробно об этом рaccкaзывaeм на примере известных компаний при первой встрече в онлайне.

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