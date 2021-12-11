Создам стильный и продающий сайт

Добрый день! Меня зовут Валерия. Возможно, я тот самый дизайнер, которого вы искали!

Я хочу предложить сделать вам сайт. Сделаю все быстро и качественно, не оставляя ваш проект «на запас» в формате экспресс-дизайна. Свою работу я смогу отправить Вам через 24 часа после обсуждения заказа и начала работы.От вас важна оперативная обратная связь и желание не растягивать проект на долгое время

В качестве бесплатного бонуса, сделаю первый экран сайта БЕСПЛАТНО и только потом вы окончательно примите решение о работе со мной.

По итогу вы получите стильный, не перегруженный сайт, легкий в использовании и понимании.

К дизайну бесплатно предоставляется один пакет безлимитных правок (подробнее я могу объяснить при обсуждении задачи) и визуализация дизайна, чтобы Вы смогли увидеть, как будет выглядеть дизайн в реальной жизни.

Контакты:

89514711808 WhatsApp, Telegram.