Со мной будет комфортно работать
Здравствуйте, я веб-дизайнер. Работаю во Фрилансе. Помогаю моим заказчикам: стартапам, малому бизнесу
качественно выделиться среди конкурентов.
С помощью понятного и оптимального дизайна создаю сайты, удобные в использовании и обновлениях.
Мое портфолио https://virgo1.tilda.ws/valia
Там вы можете посмотреть мои проекты и определиться с сайтом.
Пришло время заявить о себе и своем бизнесе!
Создание лендингов, магазинов, комерческих сайтов
Редизайн сайтов
Рекламная полиграфия
Дизайн постов
Журнальная верстка и дизайн и т.д.
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