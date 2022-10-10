Со мной будет комфортно работать

Здравствуйте, я веб-дизайнер. Работаю во Фрилансе. Помогаю моим заказчикам: стартапам, малому бизнесу

качественно выделиться среди конкурентов.

С помощью понятного и оптимального дизайна создаю сайты, удобные в использовании и обновлениях.

Мое портфолио https://virgo1.tilda.ws/valia

Там вы можете посмотреть мои проекты и определиться с сайтом.

Пришло время заявить о себе и своем бизнесе!

Создание лендингов, магазинов, комерческих сайтов

Редизайн сайтов

Рекламная полиграфия

Дизайн постов

Журнальная верстка и дизайн и т.д.