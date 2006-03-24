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Ю. Куницина vfrfhtyf

 
41 годРоссия/Саратов
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Изготовим, разместим и продвинем Ваш интернет-сайт!

  • Нужен специалист по написанию дипломов, курсовых

    Работа удаленная, оплата - после получения и проверки работы на авторство - ЯндексДеньги, но рассмотрим и другие варианты, в общем, договоримся. Практически все тематики. Пишите свои цены!

    Рефераты, Курсовые и Дипломы69 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать сайт

    Сайт написан на аспе, нужно переделать в пхп, изменить дизайн и структуру + прикрутить старую базу данных. Возможно с использованием флеш. Предпочтение отдается Саратовским программистам, но это не принципиально. [email protected]

    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Движок к сайту

    Нужен ТОЛЬКО ДВИЖОК к сайту с возможностью быстро корректировать блоки, добавлять новости и тп. С форумом, регистрацией, рассылками, чатом, опросом, комментариями. Движки типа PHP NUKE и подобные не прокатят! Хотя нужно нечто наподобие.

    PHP
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад