Работа удаленная, оплата - после получения и проверки работы на авторство - ЯндексДеньги, но рассмотрим и другие варианты, в общем, договоримся. Практически все тематики. Пишите свои цены!
Рефераты, Курсовые и Дипломы69 заявок
Закрыт
15 лет назад
Работа удаленная, оплата - после получения и проверки работы на авторство - ЯндексДеньги, но рассмотрим и другие варианты, в общем, договоримся. Практически все тематики. Пишите свои цены!
Сайт написан на аспе, нужно переделать в пхп, изменить дизайн и структуру + прикрутить старую базу данных. Возможно с использованием флеш. Предпочтение отдается Саратовским программистам, но это не принципиально. [email protected]
Нужен ТОЛЬКО ДВИЖОК к сайту с возможностью быстро корректировать блоки, добавлять новости и тп. С форумом, регистрацией, рассылками, чатом, опросом, комментариями. Движки типа PHP NUKE и подобные не прокатят! Хотя нужно нечто наподобие.