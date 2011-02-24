Вопросы менеджмента качества

Предлагаю Вашему вниманию услугу по написанию

Научно-исследовательской работы и (или) автореферата по

теме «Система менеджмента качества»:

- выбор тематики и разработка плана оригинальной работы;

- исследование результативности действующей СМК;

- разработка политики в области качества, процессов и

документированных процедур;

- разработка и анализ схем для поддержания устойчивого успеха любой

организации в сложной, предъявляющей требования и постоянно меняющейся среде с точки зрения менеджмента качества.

Все разделы не имеют аналогов и являются авторскими разработками.