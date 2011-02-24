Вопросы менеджмента качества
Предлагаю Вашему вниманию услугу по написанию
Научно-исследовательской работы и (или) автореферата по
теме «Система менеджмента качества»:
- выбор тематики и разработка плана оригинальной работы;
- исследование результативности действующей СМК;
- разработка политики в области качества, процессов и
документированных процедур;
- разработка и анализ схем для поддержания устойчивого успеха любой
организации в сложной, предъявляющей требования и постоянно меняющейся среде с точки зрения менеджмента качества.
Все разделы не имеют аналогов и являются авторскими разработками.
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