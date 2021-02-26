3D моделирование, визуализатор

Всем привет. Меня зовут Алексей, и я уже несколько лет занимаюсь 3д моделированием и визуализацией. Я умею делать от обычных моделей до зданий и сооружений, от дизайнов интерьеров до красивых экстерьеров , но в мечтах, конечно, делать анимированных персонажей для видеоигр и сами видеоигры, и я уже учусь этому, так что и поэтому поводу можно ко мне обращаться) .

Если вам нужна качественная визуализация интерьера, или экстерьера, или просто 3д модель, а так также, если Вы разработчик игр, и Вам нужны модели людей или окружения, то я с радостью Вам помогу.

Я знаю программы: 3D Max, Corona Render, Adobe Photoshop, Blender, 3D Coat и даже Unreal Engine 4

Создам для вас:

Предметную визуализацию

Визуализацию для каталога

Интерьерную визуализацию

Я - сертифицированный специалист Autodesk, который заботится о своем имидже и, соответственно, уделяет внимание качеству сервиса и работе с заказчиками.

С меня:

"Сочная" картинка

Качественная работа

Всегда на связи

Отчётнось о проделанной работе

Учёт всех ваших пожеланий

Ответственное отношение и индивидуальный подход к каждому проекту

Мое портфоли Instagram: @3dmaksimka

Связаться со мной можно через:

Instagram: @3dmaksimka