Всем привет. Меня зовут Алексей, и я уже несколько лет занимаюсь 3д моделированием и визуализацией. Я умею делать от обычных моделей до зданий и сооружений, от дизайнов интерьеров до красивых экстерьеров , но в мечтах, конечно, делать анимированных персонажей для видеоигр и сами видеоигры, и я уже учусь этому, так что и поэтому поводу можно ко мне обращаться) .
Если вам нужна качественная визуализация интерьера, или экстерьера, или просто 3д модель, а так также, если Вы разработчик игр, и Вам нужны модели людей или окружения, то я с радостью Вам помогу.
Я знаю программы: 3D Max, Corona Render, Adobe Photoshop, Blender, 3D Coat и даже Unreal Engine 4
Создам для вас:
Предметную визуализацию
Визуализацию для каталога
Интерьерную визуализацию
Я - сертифицированный специалист Autodesk, который заботится о своем имидже и, соответственно, уделяет внимание качеству сервиса и работе с заказчиками.
С меня:
"Сочная" картинка
Качественная работа
Всегда на связи
Отчётнось о проделанной работе
Учёт всех ваших пожеланий
Ответственное отношение и индивидуальный подход к каждому проекту
Мое портфоли Instagram: @3dmaksimka
Связаться со мной можно через:
Instagram: @3dmaksimka