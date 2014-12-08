Программирование в среде 1С7, 1С8.
Опыт разработки и внедрения систем на базе 1С7.7 – 8.3.
Опыт работы с типовыми решениями - УТ, БП, УПП и отраслевые решения на базе данных конфигурацый.
Опыт написания универсальных обработок, используя метаданные. Оптимизация исполнения запросов и программного кода. Уверенное владение языком запросов и умение использовать СКД. Доработка существующих, в т.ч. типовых конфигураций.
Понимание предметной области: бухгалтерский, управленческий, кадровый учет, торговые предприятия.
Основные виды работ:
* Исправление критических ошибок баз данных
* Анализ, тестирование и поиск ошибок в базе данных
* Обновление нетиповых конфигураций
* Обновление типовых конфигураций и платформы
* Разработки производительных универсальных алгоритмов
* Любые доработки печатных форм
* Индивидуальная разработка интерфейса
* Разработка отчетов любой сложности
* Создание и модификация документов
* Написание внешних печатных форм, внешних обработок и отчетов
* Модернизация учета под Ваши нужды
* Интеграция и обмен данными с excel, xml, сайты и т.д.