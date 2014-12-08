Сертифицированный (спец платформа 8.2) программист 1с

Программирование в среде 1С7, 1С8.

Опыт разработки и внедрения систем на базе 1С7.7 – 8.3.

Опыт работы с типовыми решениями - УТ, БП, УПП и отраслевые решения на базе данных конфигурацый.

Опыт написания универсальных обработок, используя метаданные. Оптимизация исполнения запросов и программного кода. Уверенное владение языком запросов и умение использовать СКД. Доработка существующих, в т.ч. типовых конфигураций.

Понимание предметной области: бухгалтерский, управленческий, кадровый учет, торговые предприятия.

Основные виды работ:

* Исправление критических ошибок баз данных

* Анализ, тестирование и поиск ошибок в базе данных

* Обновление нетиповых конфигураций

* Обновление типовых конфигураций и платформы

* Разработки производительных универсальных алгоритмов

* Любые доработки печатных форм

* Индивидуальная разработка интерфейса

* Разработка отчетов любой сложности

* Создание и модификация документов

* Написание внешних печатных форм, внешних обработок и отчетов

* Модернизация учета под Ваши нужды

* Интеграция и обмен данными с excel, xml, сайты и т.д.